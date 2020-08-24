انتخابات رئاسية في إيران في 18 يونيو من العام القادم

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أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الاثنين أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في 18 يونيو من عام 2021.

وأعلن جمال عرف رئيس لجنة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، أنه نظرا لأزمة فيروس كورونا فإنه لا يزال من غير الواضح كيف ستمضي الحملات الانتخابية وعملية التصويت.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن عرف القول إن وزارة الخارجية ستجمع معلومات لدراسة تجارب الدول التي أجرت انتخابات أثناء تفشي جائحة كورونا.

ولم يعد يحق للرئيس الإيراني حسن روحاني الترشح من جديد للمنصب بعدما قضى ولايتين فيه.

ويتوقع المراقبون أن تكون هناك منافسة ثلاثية بين مرشحين يمثلون كلا من الإصلاحيين والمحافظين والمتشددين.

ومن بين الأسماء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كمرشحين محتملين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ونائب الرئيس إسحاق جهانجيري، والرئيسان السابقان محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، إلا أن أيا منهم لم يعلن رسميا عزمه الترشح.