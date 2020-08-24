الشرطة الاتحادية الألمانية تجرب أسلحة صعق كهربائي

بدأت الشرطة الاتحادية في ألمانيا مشروعًا رائدًا يحمل اسم "تازرن الصعق بالكهرباء"، للتدرب على إطلاق صعق بالكهرباء بدلًا من طلقات نارية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إن الوزارة ستكلف بعض إدارات التفتيش الشرطية بالقيام بهذا خلال أغسطس الجاري.

وأوضح المتحدث أن إجمالي أسلحة الصعق الكهربائي التي سيتم استخدامها على سبيل التجريب لمدة عام يبلغ نحو 30 سلاحا، وقال إنه في حال أثبتت صلاحيتها فإن من الممكن للشرطة الاتحادية على مستوى ألمانيا أن تتزود بها.

وأضاف إن أجهزة الصعق الكهربائي عن بُعْد يتم استخدامها بالفعل في ولايات برلين وراينلاند بفالتس وهيسن عن طريق شرطة كل ولاية، ولفت إلى أن الصعق الكهربائي يمكن أن يكون بالنسبة لأفراد الشرطة المهددين إمكانية جيدة لتقليل استخدام الأسلحة النارية أو تجنبه مع إبقاء المهاجمين بعيدا في نفس الوقت.