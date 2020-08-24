جلسة تنفس صناعي لأحد مصابي انهيار منزل طنطا

أجرى فريق إنقاذ المصابين بعقار طنطا المنهار، جلسة تنفس صناعي لأحد الضحايا تحت الأنقاض، وذلك بعد نجاحهم في استخراج الجزء العلوي من الجسم، ولا زالوا مستمرين في عمليات رفع الانقاض واستخراجه.

ومن جانبه، كلف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لجنة من إدارة الشئون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا وعرض تقرير بشأنها؛ للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.

من جانبها، فرضت مديرية أمن الغربية كردونًا أمنيًا على المنزل الذي انهار بمنطقة حافظ وهبي بشارع طة الحكيم في طنطا.

ويتم الآن محاولة رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم.