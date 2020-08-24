انطلاق الجولة الثالثة للجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف

انطلقت اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بجنيف أعمال الجولة الثالثة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة دستور جديد لسوريا، وذلك بعد توقف للاجتماعات استمر تسعة أشهر بسبب الخلافات حول جدول الأعمال وكذلك من جراء قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.



ودعا جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، 15 مندوبا من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني للمشاركة في هذه الجولة.



وقد خضع المشاركون لاختبار كورونا قبيل السفر ولدى الوصول إلى سويسرا.



وتهدف المشاورات إلى خلق حالة من الزخم من شأنها أن تقود لحل سياسي للحرب الأهلية الدموية التي استمرت قرابة عقد من الزمن.



وأوضحت المعارضة أن توقعاتها بالنسبة للمحادثات ليست كبيرة.



وقال يحيى العريضي عضو لجنة التفاوض عن المعارضة :"نعلم جميعا أن هذا النظام لا يريد الانخراط في حل سياسي أو في لجنة دستورية، إنهم يعملون دائما على وضع العراقيل".



وأوضح بيدرسون قبل المحادثات التي تستمر أسبوعا أنه لا يتوقع إحراز تقدم جوهري في هذه المرحلة، لكنه أعرب عن أمله في عقد المزيد من الاجتماعات المنتظمة بين الطرفين.