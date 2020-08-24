إذا كنت مبتدئًا في عالم اللياقة البدنية، فمن المحتمل أن يغرق عقلك في الكثير من الأسئلة حول ماهية التمارين التي يجب أن تؤديها، وكم من الوقت يجب أن تمارس التمارين في اليوم، وما هو الشكل الصحيح لأداء التمرين، ولكن وسط كل هذه الأسئلة يظل السؤال الأهم هو "كم مرة في الأسبوع يجب على المرء أداء تمارين القوة، وذلك لعدم الضرر بالعضلات".

نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح حول عدد مرات أداء تمارين القوة

*أهمية تمارين القوة

لا تساعد تمارين القوة في اكتساب كتلة العضلات وزيادة حجمها فحسب، بل إنها مهمة أيضًا لتقوية المفاصل وزيادة كثافة العظام، وتقليل مخاطر الإصابة وتحسين القدرة على التحمل العضلي.

* ما مقدار تمارين القوة التي يجب على المرء أدائها في الأسبوع؟

تعتمد إجابة هذا السؤال على أهداف اللياقة، حيث إن روتين التمرين ليس هو نفسه بالنسبة للجميع، فهو يختلف من شخص لآخر ومن هدف لأخر، وفي حال إذا كان الهدف هو الحفاظ على اللياقة فقط، فمن المستحسن أداء تمارين القوة لجميع مجموعات العضلات الرئيسية مرتين على الأقل يوميًا، وذلك لأنه يساعد على تقوية العظام، وإدارة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والاكتئاب والتهاب المفاصل، والسكري وحتى التخلص من بعض الكيلو جرامات.

وإذا كان الهدف هو زيادة الكتلة وبناء العضلات، يمكن أداء تمارين القوة ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلي تضمين أنواع مختلفة من التمارين في الروتين، واستهداف كل عضلة في الجسم للحصول على جسم محفور ومنغم.

* لماذا ليس كل يوم؟

من المهم الاحتفاظ بالفجوات بين جلسات تمارين القوة، وذلك لأن رفع الوزن كل يوم لا يضمن اكتساب العضلات بسرعة، حيث يتم بناء العضلات خلال فترة الراحة وليس أثناء ضخ الحديد، ويمكن أن يؤدي رفع الأثقال يوميًا إلى تمزق العضلات.

وأكد الخبراء أن العضلات تصنع البروتين خلال فترة الراحة مما يجعل العضلات أقوى وأكبر.