أيمن بهجت قمر معلقا على كليب «أماكن السهر» لعمرو دياب: مثلي الأعلى في الكفاح

وصف الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، كليب «أماكن السهر» للمطرب عمرو دياب، بـ«العظيم»، وكشف أنه يعتبره مثله الأعلى في الكفاح والاجتهاد والمثابرة.

ونشر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو كليب «أماكن السهر»، وعلق عليه: «طيب نقول بسم الله ما شاء الله والله أكبر.. الراجل العظيم ده طلع له كام واحد ينافسه وهو فين وهما فين.. والله يا عمرو أنت مثلي الأعلى في الكفاح والاجتهاد والمثابرة.. مبروك لكل صناع الأغنيه.. الصيف بتاعنا».

«أماكن السهر» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار، وتشارك عمرو دياب في الكليب الفنانة دينا الشربيني.

ويستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء أول حفل «أون لاين»، في مسيرته الفنية، وذلك خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، والذي يأتي بعد أيام من إعلان منصة «نتفليكس» العالمية، عن عودة عمرو دياب إلى التمثيل بعد 27 عامًا، بمسلسل من إنتاجها، ينتمي إلى نوع الدراما الموسيقية، وهو تحت الإعداد والتجهيز، ومن إخراج أحمد الشرقاوي.

يذكر أن عمرو دياب طرح قبل أيام أغنية «مالك غيران»، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان فلكلور، وميكساچ وديچتال ماستر أسامة الهندي.

كما طرح قبل أسبوعين فيديو كليب «يا بلدنا يا حلوة»، الذي ينتمي لنوعية الأغاني الوطنية، وقد تم تصويره بالعديد من المحافظات وبعض المعالم الأثرية، وتصدر «تريند» مواقع الإنترنت لأيام، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، وقد تم تصويره في شارع المعز بالقاهرة، والعديد من المحافظات المصرية، وبعض المعالم المصرية بين الأثرية والمعاصرة.

وكان عمرو دياب قد طرح ألبوم «سهران» في صيف 2019، والذي ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين، عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر وشادي نور، وصابر كمال وعمرو مصطفى ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وغيرهم.