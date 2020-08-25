 سجن صياد في الكونغو لتورطه في قتل أكثر من 500 فيل - بوابة الشروق
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سجن صياد في الكونغو لتورطه في قتل أكثر من 500 فيل

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:39 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 10:39 م

قضت إحدى محاكم جمهورية الكونغو الديمقراطية بسجن صياد معروف لمدة 30 عامًا اليوم الاثنين، وذلك لمحاولة قتل حراس حدائق وتهريب أنياب الفيلة، في أول إدانة من قبل محكمة جنائية في ذلك البلد الذي يعج بتجار ومهربي الحيوانات البرية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لجمعية الحفاظ على الحياة البرية، اليوم الاثنين، قالت فيه إن الصياد، وهو مواطن كونغولي معروف باسم (جيفانو)، ترأس فريقاً ربما قتل ما يصل إلى 500 من الأفيال في حديقة نوابالي نودكي الوطنية منذ عام 2008.

يذكر أن جرائم البيئة كانت تنظر أمام المحاكم المدنية فيما مضى ، وكانت أقصى عقوبة لها هي السجن لمدة خمس سنوات.

وجاء الحكم بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الجاد من قبل وحدة جرائم الحياة البرية في الحديقة الوطنية في نوابالي نودكي وقسم مكافحة الصيد غير المشروع، وكذلك المحاولات المتكررة لاعتقال جيفانو، بحسب جمعية الحفاظ على الحياة البرية.

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