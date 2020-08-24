التعليم العالي: لا نتعامل مع الشهادات العلمية الصادرة من قبرص وتركيا

حسام عبدالغفار: ندرس إمكانية التعامل مع بعض الشهادات في جورجيا وأرمينيا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن معايير اعتماد شهادات الجامعات من الخارج تتمثل في التوثيق.

وأصاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية، «المحور»، مساء اليوم الإثنين، أنه لابد أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المسؤولة عن التعليم في الدولة الذي يحصل منها الطالب على الشهادة، معقبًا: «الاعتماد لابد أن يوثق من المكتب الثقافي في الخارجية والسفارة المصرية بالدولة التي يصدر منها الشهادة».

وأشار إلى أن هناك عددًا من الدول لا تتعامل مصر مع شهاداتهم، لذا لا داعي للذهاب إليها، مثل الشهادات المعتمدة من قبرص التركية وتركيا، مضيفًا أن الوزارة تدرس إمكانية اعتماد خمس شهادات في جورجيا وثلاث أخرى في أرمينيا.

وأكد أن اللجنة العليا للمعادلات هي التي تحدد ما إذا كان المنهج الذي جرت دراسته في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة، يعادل ما يجري دراسته في الجامعات المصرية.