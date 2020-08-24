المكسيك تسجل 3948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الاثنين تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و226 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك بلغ 560164 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 60480 حالة وفاة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وأصبحت أمريكا اللاتينية من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.