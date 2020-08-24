نيوكاسل يضم الإيرلندي هندريك لأربعة مواسم

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الايرلندي جيف هندريك لمدة أربعة أعوام.

وانضم هندريك /28 عاما/ إلى نيوكاسل في صفقة انتقال حر وقال عنه المدرب ستيف بروس أنه سيكون إضافة جيدة لفريقه.

وقال بروس إنه لاعب دولي صاحب خبرة يمكنه اللعب في كافة مراكز خط الوسط لذا نرحب به، سيكون ميزة كبيرة للنادي داخل وخارج الملعب".

من جانبه أوضح هندريك أنه لا يطيق الانتظار لبدأ رحلته مع نيوكاسل، وأشار "إنه ناد كبير وله باع، وبالنسبة للاستاد، فهو واحد من أفضل الملاعب ، لذا أريد اللعب هناك".