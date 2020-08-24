مقتل 5 على الأقل في انفجار جنوبي الفلبين

أعلنت قوة خاصة لمكافحة الإرهاب في مانيلا، أن انفجارا هائلا هز بلدة بجنوب البلاد اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وأعلنت، في نشرة، أن الانفجار وقع أمام ساحة عامة عند شارع رئيسي في بلدة جولو بإقليم سولو (1000 كيلومتر جنوب مانيلا).

وذكرت القوة أن "دراجة نارية مركونة (مفخخة) انفجرت ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا"، مضيفة أن الدراجة كانت مركونة بالقرب من شاحنة عسكرية.

وسولو هي معقل لجماعة أبو سياف المتشددة، والتي تم اتهامها بارتكاب بعض أكثر الهجمات الإرهابية دموية في الفلبين، بالإضافة إلى عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وعمليات إعدام بقطع الرؤوس.