 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تراعي البعد الاجتماعي وتخفض مصروفاتها الدراسية - بوابة الشروق
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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تراعي البعد الاجتماعي وتخفض مصروفاتها الدراسية

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 4:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 4:22 ص

قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بخفض المصاريف الدراسية فى خطوة عملية تساعد فى تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والأسر المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المجتمع الآن.
وقال محمد الباز في برنامجه أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن بعض الجامعات الخاصة تصل أسعار كلية الطب بها في العام الواحد لنصف مليون جنيه، متابعا أنه بحكم قربه من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجايا لمس بنفسه أن خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة لديه قناعة تامة بأن الجامعة ليست مجرد بيزنيس ولكن هناك بعد اجتماعي يحب مراعاته وهو أن الجامعة تقدم خدمة متقدمة وعالية ، وتتماشى مع احدث طرق التدريس المعمول بها فى الجامعات العالمية دون تحمل الطلاب أية أعباء مالية.

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