انخفاض كبير في معدل زيارات السياح الأجانب لتركيا

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، اليوم الاثنين، أن نسبة الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا في هبوط مستمر ، وذلك وسط أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد خاصة مع هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى في تاريخها.

وكشفت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الاثنين أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض بنسبة 85.9 % على أساس سنوي في يوليو ليبلغ 932 ألفا و927 زائرا، إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وأظهرت البيانات أنّ عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97 % إلى 5.4 مليون، وهو ما تسبب بخسائر فادحة في القطاعين الحكومي والخاص.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن وزارة الثقافة والسياحة أن عدد السائحين تراجع في الفترة من يناير إلى يوليو على أساس سنوي بـ78% إلى 5.44 مليون.

يُذكر أنّ وزارة السياحة التركية كانت أعلنت منذ أيام عن انخفاض أكبر في أعداد الزوار يونيو الماضي، بنسبة 96 % على أساس سنوي ليبلغ 214 ألفا و768 زائرا.

وتضرر قطاع السياحة في تركيا بتدابير الإغلاق التي فرضتها تركيا ومختلف الدول لاحتواء جائحة كورونا.

وتتطلع تركيا لجذب المزيد من السياح مرة أخرى بعد أن رفعت حظر السفر الداخلي وخففت قيود الطيران الدولي في يونيو الماضي، لكنّ علاقاتها المتوترة مع كثير من دول المنطقة جعلت عشرات الآلاف من السياح يُعزفون عن زيارة تركيا.

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية أعلنت هذا الشهر رفع حظر السفر، وضمن تدابير وشروط خاصة، بالنسبة لتركيا بشكل جزئي، إلى 4 مقاطعات تركية فقط هي أنطاليا وإزمير وأيدين وموغلا، بعد استياء تركي حكومي شديد وتدخل مباشر من قبل وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وسبق وأن حذّرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى تركيا خشية اعتقالهم لأسباب منها إظهار إعجابهم بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي غير مؤيدة للحكومة التركية.

كما تسببت المواقف السياسية العدوانية، والممثلة في سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم تجاه غالبية دول الخليج العربي، في خسارة تركيا لإيرادات ضخمة كانت تُساهم إنعاش القطاع السياحي التركي.