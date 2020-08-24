طوكيو تسجل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين، تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ الثامن من يوليو الماضي التي تنخفض فيها الحصيلة اليومية للاصابات في طوكيو إلى أقل من 100 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في طوكيو إلى 19 ألفا و428 حالة.

ويدعو المسؤولون في العاصمة إلى اتخاذ أقصى قدر من الاجراءات الاحتياطية، ويطلبون من المواطنين عدم القيام برحلات خارج طوكيو لأن الوضع هناك مازال خطيرا للغاية.