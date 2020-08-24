تصاعد الضغط على وزير ماليزي انتهك القيود المرتبطة بكورونا

تعرض الوزير المسؤول عن قطاع زيت النخيل المربح في ماليزيا لانتقادات في البرلمان لخرقه قواعد الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا.



وعلى الرغم من أن وزير الصناعات والسلع الزراعية محمد خير الدين أمان رزالي دفع غرامة قدرها ألف رينجت (240 دولارا) في أغسطس لانتهاكه متطلبات العزل في المنزل بعد عودته إلى ماليزيا من زيارة رسمية لتركيا، يعتقد النواب أن الوزير قد أفلت بعقاب خفيف.



وقال وزير الصحة السابق ذو الكفل أحمد اليوم الاثنين إنه "من غير العدل" أن "يتحرر الوزير بسهولة" بينما يواجه الآخرون المحاكمة.



قال مسؤولو الصحة إن صاحب مطعم سُجن في أغسطس الجاري لمدة خمسة أشهر بسبب انتهاكات للحجر الصحي قال مسؤولو الصحة إنها أدت إلى إصابة نحو 40 شخصا بفيروس كورونا.



وتم القبض على نحو 23 ألف شخص بسبب ما وصف بأنه انتهاكات لإغلاق فرضته ماليزيا لمكافحة فيروس كورونا، والذي استمر من 18 مارس إلى 4 مايو.



وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب اليوم الإثنين، إنه تم اعتقال 512 شخصا في اليوم السابق لانتهاك القيود التي لا تزال مفروضة، مثل زيارة الحانات والنوادي الليلية التي أعيد فتحها بشكل غير قانوني.



وقال قائد الشرطة، عبد الحميد بدور، أمس الأحد، إنه سيتم التحقيق مع خير الدين، المسؤول عن ثاني أكبر قطاع لزيت النخيل في العالم، لخرقه الحجر الصحي.



وسجلت وزارة الصحة الماليزية أكثر من 9200 حالة إصابة بفيروس كورونا و125 حالة وفاة ذات صلة.