بطء وتيرة إعادة الإعمار يصيب ضحايا زلزال إيطاليا بالإحباط

بدا اليوم الاثنين الإحباط واضحا على الكثيرين بسبب بطء وتيرة إعادة الإعمار، وذلك بينما توافدت السلطات الإيطالية على بلدة أماتريتشي، بمناسبة ذكرى مرور أربعة أعوام على وقوع الزلزال الذي دمرها.



وكانت أماتريتشي، التي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق روما، تضررت كثيرا بسبب الزلزال الذي وقع في وسط إيطاليا في 24 أغسطس من عام 2016، وبلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر، مما أسفر عن مقتل 299 شخصا.



وواجهت امرأة من البلدة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، حيث قالت له: "نريد (أن نرى) أشياء ملموسة، لقد سئمنا من الوعود. لقد تعبنا، أتفهم؟".



وقامت شبكة راديو وتليفزيون إيطاليا (راي) بتصوير الحوار الذي جرى بينهما.



وبعد مرور أربعة أعوام على وقوع الكارثة، مازال الخراب يخيم على أغلب أنحاء أماتريتشي، إلا أن السلطات تصر على أعمال إعادة الإعمار أخيرا بدأت تسير بوتيرة أسرع.