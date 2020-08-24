 نوير يشيد بالجهد الجماعي للفريق بعد التتويج بلقب دوري الأبطال - بوابة الشروق
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نوير يشيد بالجهد الجماعي للفريق بعد التتويج بلقب دوري الأبطال

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 12:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 12:10 ص

أشاد مانويل نوير، قائد فريق بايرن ميونخ الألماني ، بجهود الفريق الشاملة بعد تتويج فريقه بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز 1 / صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد.

وقال نوير لبوابة البث المباشر "دي.ايه.زد.ان" :" إنه شيء لا يصدق. لم يكن الأمر أكثر متعة من اللعب الآن لهذا الفريق".

وأضاف :"المدرب هانسي فليك له نصيب كبير في هذا، كل الجهاز الفني. كان جهدا جماعيا من الجميع. أردنا اللقب ونحن نستحقه. إنه حلم بالنسبة لنا".

واعترف نوير بأنه قدم مباراة رائعة حيث أنقذ عدة هجمات ليفوز باللقب للمرة الثانية في مسيرته، عقب 2013، بالهدف الذي سجله كينجسلي كومان في الشوط الثاني.


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