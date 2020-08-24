نيجيريا تضاعف حقوقها التصويتية في البنك الأفريقي للتنمية

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن نيجيريا ضاعفت تقريبا حقوقها التصويتية في البنك الأفريقي للتنمية إلى 8ر16 بالمئة قبل الاجتماعات السنوية للبنك الأسبوع المقبل، حيث يسعى أحد مواطنيها لإعادة انتخابه في قيادة البنك بعدما تمت تبرئة ساحته من مزاعم بارتكاب مخالفات.

ووفقا لمذكرة مرسلة إلى محافظي البنك يوم الخميس الماضي واطلعت عليها بلومبرج، أصبحت نيجيريا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، أكبر حائز لحقوق التصويت بفارق كبير، يليها ما يطلق عليهم بالأعضاء غير الإقليميين كألمانيا بنسبة 4ر7 بالمئة والولايات المتحدة بنسبة 5ر5 بالمئة.

وعززت نيجيريا قوتها التصويتية عبر دفع اشتراكات، كانت تعهدت بها كجزء من رأسمال عام قبل الموعد النهائي لذلك في كانون ثان/ يناير المقبل.

وقد تسمح هذه الخطوة لنيجيريا، وفقا لبلومبرج، أن تساعد في الإبقاء على أكينوومي أديسينا في رئاسة البنك لفترة أخرى مدتها خمس سنوات عندما يتم الاقتراع يوم الخميس المقبل.

على عكس عام 2015، عندما واجه منافسة من وزير مالية تشاد كوردي بيدومرا، ووزيرة الزراعة في الرأس الأخضر كريستينا دوارتي، فهو المرشح الوحيد هذه المرة.