محافظ أسوان يتابع البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة والموقف الحالي للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والجاري تنفيذه داخل 68 دار حضانة تابعة للجمعيات الأهلية، وتضم 200 فصل وتستوعب أكثر من 4 آلاف طفل وطفلة بمختلف المراكز والمدن.

وقال عطية، إن ذلك يأتي في إطار برتوكولات التعاون المبرمة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وجمعية تنمية المجتمع بالحجندية وعرب العقيلات.

وأضاف أن نسب ومعدلات التنفيذ في هذا وصلت إلى 70%، حيث يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، مع توفير جميع التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية التي تساهم في تنمية الذكاء والقدرات الإبداعية لدى الأطفال، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وتنمية مهنية للميسرات والعاملين بدور الحضانة.

وأوضح أهمية البرنامج ودوره في تنفيذ استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة؛ من أجل تكامل التداخلات الداعمة للطفل في كافة النواحي المعرفية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والصحية والنفسية، مما يساهم في إيجاد بيئة آمنة ومتحضرة للأطفال باعتبارهم شباب الغد والأمل في مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.

ووجه محافظ أسوان الشكر لوزراة التضامن الاجتماعي، بقيادة الوزيرة نيفين القباج؛ لدعمها الكامل لتنفيذ هذا البرنامج الهام، بجانب كافة الجهات المشاركة في التنفيذ، مشددًا على مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، ضرورة تكثيف الجهود واستمرار التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية؛ من أجل تحقيق المتابعة المتواصلة لمراحل التنفيذ أولاً بأول.