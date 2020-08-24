زراعة الغربية: زيادة أرصدة القروض بنسبة 10%

قال المهندس مسعد المتولي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي، إن الجمعية التعاونية المركزية بطنطا تعتبر هذه الجمعية هي الوحيدة كجمعية تعاونية تمويلية على مستوى الجمهورية، حيث تقوم الجمعية بإقراض المزارعين قروض بفائدة تتراوح من 7 إلى 10%، وبشروط تسهيلية، من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية على عدة سنوات؛ وذلك للمساهمة في رفع العبء عن المزارعين وتسهيل الخدمات الزراعية.



جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية التمويل التعاوني، تحت إشراف المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية؛ لعرض تقرير نشاط الجمعية خلال السنة المالية المنتهية.



من ناحيته، أوضح المحاسب أبو اليزيد خلف، مدير إدارة المتابعة المالية التعاونية، أنه تم مراجعة الأرصدة النقدية وثبت مطابقتها لما ورد بالجرد السنوي للخزينة بكشوف حسابات البنوك الواردة، مضيفًَا أنه يوجد بالجمعية مشروع السلع المعمرة والذي يعرض أجهزة منزلية كاملة وآلات ومعدات زراعية، والذي يخدم المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة، وذلك عن طريق الدفع الفوري أو التقسيط على دفعات بفوائد قليلة.



وشدد خلف على زيادة أرصدة القروض الممنوحة هذا العام بنسبة 10% عن العام الماضي، وتم زيادة إجمالي المبالغ المستثمرة والودائع من قبل الجمعيات في جمعية التمويل بنسبة 15% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، وارتفع رأس مال الجمعية المركزية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وتم إنشاء مشروع السلع المعمرة وقد ساهمت الجمعية في رأس مال المشروع.