مستشار وزارة السياحة الأسبق: تصريحات أمين عام المنظمة العالمية إيجابية عن مصر وإجراءاتها

قال وليد البطوطي، مستشار وزارة السياحة الأسبق، إن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية زيارة هامة من حيث الأبعاد، مشيرًا إلى أنها أول زيارة خارجية لأمين عام المنظمة خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لنشرة السادسة المُذاعة عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن تصريحات أمين عام المنظمة كانت إيجابية عن مصر والاستعدادات التي اتخذتها في ظل الأزمة، لافتًا إلى أنه توجه إلى الغردقة مباشرة بعد أن وصل إلى مصر.

ولفت إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، استقبل أمين عام منظمة السياحة العالمية وأطلعه على المناطق السياحية، قائلًا إن مصر بدأت بالإجراءات الاحترازية من العزل والتطهير على المستوى العالمي المطلوب.

وذكر أن ردود فعل السياح عن الإجراءات الاحترازية المصرية كانت إيجابية، منوهًا بأن مصر كانت لديها جاهزية للتعامل مع أزمة كورونا منذ بدايتها.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت تصدر تقارير لرصد إصابات فيروس كورونا، ذاكرًا أن الأرقام بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، زوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة أمين عام المنظمة، والتي تعد الأولى له خارج أوروبا منذ بداية جائحة كورونا، مشيدًا سيادته بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية لقطاع السياحة دوليًا وإقليميًا، وجهودها الحالية لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كورونا.