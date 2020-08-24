أحد الأعضاء: مجلس الشيوخ لديه صلاحية استدعاء الوزراء

قال محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن الاختصاصات التي أقرت للمجلس جرى تحجيمها عما كانت عليه في السابق، لافتًا إلى أن المجلس كان يباشر الصحافة نيابة عن الدولة المصرية.

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن المجلس صارت له صلاحيات رقابية؛ نقلت المادة 254 من الدستور، 11 صلاحية من صلاحيات مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ذاكرًا أن المجلس من حقه استدعاء الوزير.

وذكر أن المجلس كان يحق له تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في المؤسسات القومية، إذ كان يدير 13 مؤسسة صحفية، وجرى ضم هذه المؤسسات لتبلغ 8 مؤسسات، لكنها أحيلت إلى الهيئة الوطنية للصحافة، فضلًا عن إقرار نشاط أو وقف بعض الأحزاب، لكنها أحيلت إلى لجنة قضائية مختصة منذ عام 2008.

وكان لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 أغسطس الجاري في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس الجاري في الداخل.