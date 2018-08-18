يبدأ عضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، غدا الثلاثاء، وحتى الأول من سبتمبر المقبل، جولة أوروبية تشمل إيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن جولة وانغ الأوروبية هي أول رحلة خارجية لوزير خارجية الصين بعد تحسن الوضع الوبائي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتأتي بناء على دعوات من وزراء خارجية الدول المشمولة بالجولة.

وأضاف جيان أن الصين تأمل تحقيق 3 أهداف من الجولة، وهي تحقيق وتعزيز التوافقات الثنائية بين الصين وأوروبا، وتعميق التعاون في مكافحة الجائحة مع تأكيد أهمية استئناف الإنتاج والحفاظ على سلاسل الصناعة والتوريد، وإرسال رسالة تؤكد التمسك بالتعددية ونظام الحكم العالمي والاستقرار والتنمية والسلام في العالم.