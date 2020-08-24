عضو مجلس الشيوخ: دورنا أخطر مما يتخيل البعض

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن دور المجلس أخطر مما يتخيل البعض، لافتًا إلى أنه سيدرس التشريعات الخاصة بمجلس النواب.

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن البرلمان تعرض لبعض الانتقادات بسبب خروج قوانين دون دراسات متأنية.

وأشار إلى أن «كثير من مشكلات المجتمع المصري تنتج عن عوار تشريعي، وعدم حصول بعض التشريعات على حقها».

وكان لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 أغسطس الجاري في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس الجاري في الداخل.