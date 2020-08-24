قال محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إنه ينظر إلى مستقبل وطن على أنه حزب المستقبل، معقبًا: «إذا لم نحقق اليوم ما نتمناه، فإن هناك إصرارًا من القيادات على أن يكون حزبًا متطورًا ومتجاوبًا مع سياسات الشارع في حدود السياسات المتعارف عليها».

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أنه لا شك في الانتشار الجماهيري الواسع لحزب مستقبل وطن في الشارع، لكن هناك رغبة في التطور أكثر من ذلك، متابعًا: «الساحة في وضعها الراهن هي ما تبرز لماذا مستقبل وطن هو الأقوى».

وأوضح أن حزب مستقبل وطن يعقد مؤتمرات وندوات دورية لتوعية وتثقيف الشباب، وهذا غير موجود في أحزاب عديدة أخرى، مضيفًا أن مستقبل وطن بدأ حزب شبابي وضم خبراء وسياسيين، ليطور من خبراته وإمكانياته: «لا يمكن أن نقول على مستقبل وطن حزب السلطة وإنما الأغلبية».

وكان لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في أربع دوائر.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 أغسطس الجاري في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس الجاري في الداخل.