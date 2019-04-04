وزيرة الهجرة: الدولة تجعل المواطن على قائمة أولوياتها بغض النظر عن الخسائر المادية

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الدولة المصرية، بتكليف من القيادة السياسية، تعمل لجعل المواطن المصري على قائمة أولوياتها، بغض النظر عن الخسائر المادية.

وأضافت «مكرم» في تصريحات لفضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن هناك لجنة شُكلت برئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران المدني، للعمل على عودة المصريين العالقين في الخارج، لافتة إلى أن الدولة نجحت في إعادة أكثر من 77 ألف مواطن.

وأشارت إلى أن الوزارة اقترحت استمارة «نورت بلدك» لطمأنة المواطن ومساعدته، معقبة: «لابد أن نستكمل النجاح بإعادة اندماج هؤلاء العالقين مرة أخرى على أرض الدولة المصرية».

ووقع كل من نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وأشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار وأحد المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج.