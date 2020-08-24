«تمسك البشر بالحياة في ظل كورونا» بمعرض تشكيلي عراقي

يختتم فنانون من ست دول عربية في 30 أغسطس الجاري مشاركتهم بالمهرجان التشكيلي السنوي، لجمعية كهرمانة للفنون بالعاصمة العراقية بغداد، والذي أقيمت ذروته هذا العالم بشكل افتراضي.

وعرضت أعمال الفنانين المشاركين من العراق والسعودية ومصر وتونس والجزائر وسوريا، إلكترونيا عبر المنصات الثقافية والفنية العراقية والعربية، وذلك في إطار التدابير المتخذة ببلدان العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة جمعية كهرمانة للفنون، الفنانة ملاك جميل، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) إن 71 عملا فنيا لـ 71 فنانا وفنانة شاركوا بالمعرض الذي انطلقت فعالياته هذا الأسبوع، لافتة إلى أن موضوعات الأعمال الفنية المشاركة تنوعت ما بين تجسيد لقضايا الإنسان المعاصرة، وتمسك البشر بالحياة في ظل جائحة كورونا، بجانب الحنين إلى الماضي، عبر تقديم أعمال تجسد العمارة القديمة، والخطوط والزخارف الإسلامية، بجانب الحروب والصراعات الإنسانية، والطبيعة وقضايا المرأة والطفولة.

وأشارت إلى أن المعرض سينتقل ليعرض مجددا بالسفارة العراقية في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 15 وحتى 21 من شهر ديسمبر المقبل.

ولفتت إلى أن المعرض يقام للمرة الخامسة بباريس عبر فرع جمعية كهرمانة بفرنسا، وذلك بهدف خلق حالة من التواصل بين الفنون العربية والفنون الفرنسية الأوروبية، وتقديم التشكيليين العرب وأعمالهم للجمهور الفرنسي.

وأضافت أن الفرنسيين لديهم ولع بفنون الشرق، وبحضارات الرافدين ووادي النيل، وذلك الثراء الفني والتاريخي الذي تتفرد به بلدان العالم العربي، والذي يُعد مصدر إلهام لفناني أوروبا والعالم في الماضي والحاضر.

وأوضحت أن المعرض حظي باهتمام كبير من قبل الفرنسيين والجمهور الأوروبي في دوراته السابقة، كونه ينقلهم عبر لوحاته ومنحوتاته إلى الشرق بطبيعته الغنية بالمفردات التشكيلية، وبحضاراته ومعالمه التاريخية، وقصصه الشعبية والأسطورية.