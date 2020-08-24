وساطة مفاوضات السلام السودانية: كل الأطراف ملتزمة بتحقق السلام

أكد توت قلواك رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، التزام وتصميم كل أطراف التفاوض على العمل من أجل الوصول إلى إتفاق سلام شامل ودائم في السودان في أقرب وقت ممكن.

وتواصلت مساء اليوم مفاوضات السلام في جوبا بين وفد الحكومة وقيادات "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، بحضور فريق الوساطة من جنوب السودان.

وقال قلواك، في تصريح صحفي مساء اليوم، إنه تمت خلال جلسات المفاوضات مناقشة ومراجعة وتنقيح الأوراق المتعلقة بمختلف القضايا السياسية والأمنية وفي جميع المسارات، مشيرا إلى أن التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية المتعلق بمسار دارفور سيكتمل غداً.

وأوضح أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل سيتم في موعده المقرر في 28 أغسطس الحالي، مضيفا أن عملية التفاوض تسير بصورة طيبة ومُرضية، تُبشر بقرب إحلال السلام الشامل والاستقرار في السودان.