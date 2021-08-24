الإسماعيلي: خلال أسبوع ستظهر معالم الفريق وإيهاب جلال قرر الاستمرار

قال عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، إن إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش قرر الاستمرار على رأس القيادة الفنية خلال الموسم القادم.

وأضاف: “ايهاب جلال وجهازه رفضوا مناقشة أي عروض اخرى وفضلوا الاستمرار مع الاسماعيلي، لكن بالطبع كانت لهم مطالب تتعلق بالتجديد لبعض اللاعبين و تدعيم الفريق ببعض الصفقات الجديدة”.

وأنهى العُمدة حديثه قائلاً: “خلال اسبوع على أقصى تقدير ستظهر معالم الفريق بالموسم الجديد، نعمل على التجديد للجهاز الفني و بعض الأعمدة الرئيسية بالفريق، إلى جانب جلب صفقات جديدة تستطيع مساعدة الفريق الحالي”.