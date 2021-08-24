 الإسماعيلي: خلال أسبوع ستظهر معالم الفريق وإيهاب جلال قرر الاستمرار - بوابة الشروق
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الإسماعيلي: خلال أسبوع ستظهر معالم الفريق وإيهاب جلال قرر الاستمرار

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:20 ص

قال عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، إن إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش قرر الاستمرار على رأس القيادة الفنية خلال الموسم القادم.

وأضاف: “ايهاب جلال وجهازه رفضوا مناقشة أي عروض اخرى وفضلوا الاستمرار مع الاسماعيلي، لكن بالطبع كانت لهم مطالب تتعلق بالتجديد لبعض اللاعبين و تدعيم الفريق ببعض الصفقات الجديدة”.

وأنهى العُمدة حديثه قائلاً: “خلال اسبوع على أقصى تقدير ستظهر معالم الفريق بالموسم الجديد، نعمل على التجديد للجهاز الفني و بعض الأعمدة الرئيسية بالفريق، إلى جانب جلب صفقات جديدة تستطيع مساعدة الفريق الحالي”.


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