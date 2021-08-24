مسؤولة أمريكية تدعو لممارسة ضغوط لوقف إطلاق النار في اليمن

دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، اليوم الثلاثاء، إلى ممارسة ضغوط لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، واستغلال فرصة الهدوء الحالي بعد تعيين مبعوث خاص في ظل الاجماع الدولي لإنهاء الأزمة.

وحثت توماس، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، دول المنطقة على زيادة مساعدتها لمواجهة الأزمة الانسانية الخطيرة التي يواجهها اليمنيون.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أعلن عن تعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج، مبعوثا جديدا له إلى اليمن، بعد تأجيل لعدة أسابيع، حيث كانت الصين تنظر فيما إذا كانت ستوافق على التعيين، الأمر الذي يتطلب اتفاقًا في مجلس الأمن.