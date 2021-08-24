النّمسا تؤكد تضامنها مع ليتوانيا في مواجهة ضغوط الهجرة غير الشرعية

أكدت النمسا، اليوم الثلاثاء، تضامنها الشديد مع ليتوانيا في مواجهة ضغوط الهجرة غير الشرعية خاصة على طول حدودها مع بيلاروسيا.

جاء ذلك خلال تفقد وزيري خارجية وداخلية النمسا، ألكسندر شالينبرج وكارل نيهمر، للشريط الحدودي بين ليتوانيا وبيلاروسيا؛ لمتابعة جهود مراقبة السور الشائك بين البلدين بحضور قيادات أمنية في ليتوانيا.

وقال وزير الخارجية النمساوي، إن بلاده خاصة والاتحاد الأوروبي بشكل عام لن يقبلا أبدًا باستخدام المهاجرين واللاجئين كأسلحة ضد الاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا شهدت مؤخرا تدفقات واسعة للمهاجرين غير الشرعيين وأغلبهم من العراقيين، حيث استغل المهربون الخلاف السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا في تكثيف أنشطة التهريب.