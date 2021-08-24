 بورصات صينية تعلق أكثر من 40 طرح أولي بسبب تحقيقات مع وسطاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 2:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

بورصات صينية تعلق أكثر من 40 طرح أولي بسبب تحقيقات مع وسطاء


نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 2:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 2:41 م

أوقفت بورصتا شنجهاي وشنتشن بالصين أكثر من 40 عملية طرح عام أولي وسط تحقيق تنظيمي بحق عدد من الوسطاء في الصفقات، وشركة محاماة، بحسب إفصاحين رسميين من البورصتين.

علقت بورصة شنتشن أكثر من 30 خطة اكتتاب عام - في 18 أغسطس- تضم طلب بيع أسهم عام من أعمال أشباه الموصلات الخاصة بشركة "بي واي دي" للسيارات، وفق بيانات البورصة الرسمية.

في غضون ذلك، ضغطت بورصة شنجهاي على زر الإيقاف المؤقت لـ8 اكتتابات عامة تستهدف سوق "ستار" الذي يركز على التكنولوجيا في المدينة منذ 19 أغسطس، وفق وكالة رويترز، نقلا عن بيانات البورصة الرسمية.

وعزت الشركات وقف الطروحات لتحقيق اللجنة التنظيمية للأسهم بالصين في أمر وسطاء من بينهم شركة تيان يوان للمحاماة وتشاينا دراجون سيكيورتيز وكاريا أسيتس ابريزيل ومقرها بكين، وأوردت وسائل إعلام صينية الأنباء في البداية.

ويأتي التدقيق في الطروحات بعدما أطلقت الصين حملات تنظيمية بحق قطاعات تمتد من الإنترنت للتعليم.

ويوم الاثنين، قالت الصين إنها ستشدد الرقابة على شركات المحاسبة لمكافحة الاحتيال المالي، وتعهدت بعدم التسامح بأي شكل من الأشكال مع أية مخالفات.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك