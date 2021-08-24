قراصنة يطلقون مجموعة كبيرة من البيانات في محاولة للإطاحة بالنظام في بيلاروس

قام معارضو الحكومة في بيلاروس بعملية قرصنة جريئة واخترقوا العشرات من قواعد البيانات الخاصة بالشرطة ووزارة الداخلية في إطار محاولة أكبر للإطاح بنظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



وكشفت مجموعة "بيلاروسيان سايبر بارتيزانز" وهو الأسم الذي يطلقه القراصنة على أنفسهم أجزاء من مجموعة كبيرة من البيانات قالوا إنها تشمل قواعد بيانات الشرطة والحكومة الأكثر سرية.



ووفقا لمقابلات مع القراصنة ووثائق أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن البيانات تحتوى على قوائم بمخبري الشرطة ومعلومات شخصية عن كبار مسؤولي الحكومة وجواسيسها ولقطات فيديو جمعتها طائرات مسيرة ومراكز اعتقال وتسجيلات سرية لمكالمات هاتفية من نظام تنصت حكومي.



ومن بين الوثائق التي تم الحصول عليها تفاصيل شخصية خاصة بالدائرة المقربة من لوكاشينكو ومسؤولي استخبارات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك إحصاءات وفيات تظهر وفيات إضافية بالآلاف في بيلاروس جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) أكثر مما أعلنت الحكومة.