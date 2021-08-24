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أظهرت بيانات اقتصادية أولية نشرت اليوم الاثنين استمرار تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية تراجع خلال أغسطس الحالي إلى سالب 3ر5 نقطة مقابل سالب 4ر4 نقطة خلال يوليو الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى سالب 5 نقاط فقط. وكان المؤشر خلال يونيو الماضي سالب 3ر3 نقطة.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي ككل إلى سالب 3ر6 نقطة مقابل سالب 6ر5 نقطة خلال يوليو الماضي.

يذكر أن بيانات المؤشر تم جمعها خلال الفترة من 1 إلى 22 أغسطس الحالي.

ومن المقرر نشر البيانات النهائية للمؤشر يوم 30 أغسطس الحالي.