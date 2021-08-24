البابا فرانسيس يتبرع بمبلغ 200 ألف يورو لإعادة الإعمار في هايتي بعد الزلزال

قرر البابا الفاتيكان فرانسيس التبرع بمبلغ 200 ألف يورو (235 ألف دولار) لدعم شعب هايتي في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي وخلف دمارا واسعا.



وقال الفاتيكان في بيان اليوم الثلاثاء إن هذا المبلغ لمساعدة الشعب في هايتي في أعقاب الكارثة،في الوقت الذي يكافحون فيه الجائحة.



وادى الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر لوفاة 2200 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 12 ألفا آخرين.



وسيجري توزيع المبلغ على الأبرشيات الأكثر تضررا، والتي ستنقل الدعم إلى المحتاجين.



كما أرسل البابا تمويلا إلى آسيا، من بينها 69 ألف دولار كمساعدات طارئة لبنجلاديش التي ضربها إعصار في أيار/مايو الماضي.



وفي الوقت ذاته، كان من المقرر توجيه مبلغ 100 ألف يورو إلى فيتنام للمساعدة في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية التي أطلقها الوباء.



يشار إلى أن الفاتيكان دائما ما يرسل أموالا للمناطق التي تمر بأزمة، حيث يتم الحصول على معظم التبرعات من مساهمات "بنس بيتر "، وهو صندوق تحصيل عالمي. بلغ حجم الصندوق حوالي 50 مليون يورو في عام 2020، وفقًا لأحدث تقرير مالي.