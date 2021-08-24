الشرطة الأسترالية تغرّم 56 ضيفا في حفل خطوبة غير قانوني 217 ألف دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت الشرطة الأسترالية، بتغريم 56 ضيفا شاركوا في حفل خطوبة أقيم بصورة غير قانونية أثناء فترة الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، بأكثر من 300 ألف دولار أسترالي (217 ألف دولار أمريكي).

وذكرت قناة "9 نيوز" الأسترالية اليوم الثلاثاء، نقلا عن السلطات القول إن كل شخص بالغ حضر الحفل سيتعين عليه دفع مبلغ 5452 دولارا.

وقد ثبتت إصابة بعض المشاركين في الحفل بفيروس كورونا بعد انتهائه.

وانتقد بريت ساتون مسؤول هيئة الصحة المحلية، إقامة الحفل، ووصف الحدث بأنه "مدمر بشكل لا يصدق".

وتقوم قوات الأمن في أستراليا حاليا بفرض إجراءات صارمة ضد منتهكي قرار الإغلاق.

وتكافح عدة أجزاء من البلاد أعدادا متزايدة من حالات الإصابة الجديدة منذ أسابيع.