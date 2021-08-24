مصري عائد من أفغانستان: الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في مصر

توجه أحد المصريين العائدين من أفغانستان، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهود الرائع المبذول؛ من أجل تأمين عودتهم إلى مصر مرة أخرى، لافتًا إلى أن الرئيس كان يتابع أحوالهم ليلًا ونهارًا.

وقدم خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، الشكر إلى الجيش المصري العظيم والقنصل المصري في دولة أفغانستان، معلقًا: «منذ شعرنا بالخطر لم يتركونا ليلا أو نهارا».

وأعرب عن خالص شكره إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتواصله مع أبناء البعثة منذ اليوم الأول للأزمة، متابعًا: «الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في مصر، وهي من أجل النعم التي أنعم الله بها على المصريين».

وعاد 43 مواطنًا مصريًا بما فيهم البعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان إلى أرض الوطن، مساء اليوم الاثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.