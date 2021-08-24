 جواد ظريف يعلن عزمه اعتزال العمل السياسي - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 4:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

جواد ظريف يعلن عزمه اعتزال العمل السياسي


نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 4:18 م

أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجة في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، اليوم الثلاثاء عزمه اعتزال العمل السياسي.

وكتب ظريف على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "بعد أربعة عقود من العمل الدبلوماسي، سأتفرغ للتدريس والأبحاث تماما".

وأضاف: "سأواصل الدعوة إلى تفاهم عالمي، والتشجيع على الحوار الإيجابي، القائم على الاحترام المتبادل والمساواة".

وكانت تقارير لفتت في مرحلةٍ ما إلى أن ظريف قد يكون مرشح الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، التي فاز بها المحافظ إبراهيم رئيسي. إلا أنه لم يترشح فعليا للانتخابات.

ورشح رئيسي لتولي منصب وزير الخارجية في حكومته أمير عبداللهيان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك