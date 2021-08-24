صحف: الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني في ظل الظروف التي يمر بها

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تضامن وتكاتف الإمارات مع الشعب الأفغاني في الظروف التي يمر بها انطلاقا من وازع إنساني من خلال مد يد العون والمساعدة لكل محتاج خلال الظروف الصعبة.. كما تناولت الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول اليمن، والتي يتبارى فيها الحاضرون في تقديم الإحاطات وإطلاق الدعوات إلى ضرورة إنهاء الصراع وتقديم المساعدات الإغاثية وصولاً إلى حل سياسي شامل في مشهد متكرر أصبح لا يجدي نفعا.

من جانبها، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن الامارات تستمر بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في عمليات إجلاء الرعايا من أفغانستان، مؤكدة الحرص والاستعداد الدائم لتقديم كل أشكال الدعم، ومد يد العون لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة تحت عنوان "تكاتف وتضامن"، أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلال لقائه وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين جان إيف لودريان، وفلورنس بارلي أهمية دور الأصدقاء والحلفاء في التضامن، ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن هذه رسالة سامية لإمارات الإنسانية، شددت على أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن، مشيدة بالثقة المشتركة التي تجمعها وفرنسا في رؤيتهما الإيجابية والمعتدلة تجاه قضايا الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشارت إلى أن الأنظار تبقى متجهة إلى مطار كابول، حيث إجلاء الرعايا مستمر مع قرب انتهاء العد العكسي لهذه العمليات في 31 أغسطس.. ومعظم الدول تتجه إلى طلب المزيد من الوقت لإتمام المهمة من خلال الحوار والتفاوض لعبور هذه المرحلة الحساسة من دون أي تصعيد أو خلافات.

من ناحية أخرى، تحدثت صحيفة الخليج عن الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، التي يقدم فيها الحاضرون الإحاطات وإطلاق الدعوات إلى ضرورة إنهاء الصراع وتقديم المساعدات الإغاثية وصولاً إلى حل سياسي شامل، دون أن يكون هناك تحرك عملي فاعل لوقف الحرب ولجم جماعة الحوثي عن التنكيل بالشعب اليمني، وإلزامها بوقف اعتداءاتها "المسيّرة" على الأراضي السعودية.

فقالت تحت عنوان "جلسة اليمن الشهرية"، إن هذه الجلسات مكررة وبياناتها متشابهة، ولم تستطع طوال سنوات الصراع الطويلة، تقديم مبادرة يمكن البناء عليها وتُفضي إلى ضوء في نهاية النفق.. وبعد نحو أسبوعين من تعيين الدبلوماسي السويدي هانس جودنبرج، مبعوثاً أممياً جديداً، لم يرشح شيئا عن أولى تحركاته، لكن الأمل معقود عليه في هذه المرحلة على الرغم من أن مهمته صعبة وليست مستحيلة، في ضوء استعداد جميع الأطراف للتعاون معه باستثناء الحوثيين الذين يبدو موقفهم غامضاً، ويميلون إلى التلكؤ على غرار ما فعلوه مع المبعوثين السابقين.

وأضافت أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتدخل بقوة القانون لحسم الموقف، فمساعدة الشعب اليمني الحقيقية تكون بإنهاء الحرب فوراً، وإطلاق مسار سياسي ملزم لجميع الأطراف بالانخراط فيه دون شروط، ووضع آلية تتسم بالشفافية لتقديم المساعدات الإنسانية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حتى لا تذهب إلى غير أهدافها الفعلية.

وأكدت أن الأزمة اليمنية ستعرف الحل يوماً ما، وجهود مجلس الأمن والأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينج يجب أن تتحد جميعها لتحقيق هذا الهدف في أقرب الآجال؛ لأن الوضع أصبح فوق الاحتمال وتجاوز حدود الصبر.