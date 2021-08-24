الوكالة الاتحادية للعمل: ألمانيا بحاجة لـ400 ألف مهاجر سنويا

أعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا، أنه يرى أن البلاد بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنويا- أي أكثر بشكل واضح مما كان عليه الحال خلال الأعوام الماضية.

وقال دتلف شيله لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "ولكن لا يتعلق الأمر بالنسبة لي باللجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لأجل سد الثغرات في سوق العمل".

وتابع الاقتصادي الألماني: "بدءا من مجال الرعاية الصحية، مرورا بخبراء المناخ، ووصولا إلى المتخصصين في الخدمات اللوجستية والأكاديميات: سيكون هناك نقص في العمالة المتخصصة في كل مجال".

وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال شيله: "يمكن للمرء أن يقف ويقول: لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعا... الحقيقة هي أن القوى العاملة تنفد"، لافتا إلى أنه بسبب التطور الديموغرافي، سينخفض ​​عدد العمال المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص هذا العام.

وأضاف: "ألمانيا لا يمكنها حل المشكلة إلا من خلال تأهيل غير المعلمين والأشخاص الذين لم يعد لديهم وظائف والسماح للعاملات اللائي يعملن بدوام جزئي، دون رغبتهن، بالعمل لمدد أطول- وكذلك من خلال جلب مهاجرين إلى البلاد بصفة خاصة"، مشددا على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية القادمة الجمع بين كل ذلك.