الوكالة الاتحادية للعمل: ألمانيا بحاجة لـ400 ألف مهاجر سنويا

أعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا، أنه يرى أن البلاد بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنويا- أي أكثر بشكل واضح مما كان عليه الحال خلال الأعوام الماضية.
وقال دتلف شيله لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "ولكن لا يتعلق الأمر بالنسبة لي باللجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لأجل سد الثغرات في سوق العمل".
وتابع الاقتصادي الألماني: "بدءا من مجال الرعاية الصحية، مرورا بخبراء المناخ، ووصولا إلى المتخصصين في الخدمات اللوجستية والأكاديميات: سيكون هناك نقص في العمالة المتخصصة في كل مجال".
وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال شيله: "يمكن للمرء أن يقف ويقول: لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعا... الحقيقة هي أن القوى العاملة تنفد"، لافتا إلى أنه بسبب التطور الديموغرافي، سينخفض عدد العمال المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص هذا العام.
وأضاف: "ألمانيا لا يمكنها حل المشكلة إلا من خلال تأهيل غير المعلمين والأشخاص الذين لم يعد لديهم وظائف والسماح للعاملات اللائي يعملن بدوام جزئي، دون رغبتهن، بالعمل لمدد أطول- وكذلك من خلال جلب مهاجرين إلى البلاد بصفة خاصة"، مشددا على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية القادمة الجمع بين كل ذلك.