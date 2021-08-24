مجاهد عن اتهامات أسامة حسني للتحكيم: جنون لن يصدقه أحد

هاجم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق بسبب تصريحاته عن توجيه بطولة الدوري هذا الموسم.

وكان أسامة حسني قد خرج بتصريحات مثيرة للجدل بعد اقتراب ضياع لقب الدوري الممتاز وتتويج الزمالك به رسميا.

حيث قال أسامة حسني أن هناك توجيهات من رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة لمنح نادي الزمالك لقب الدوري هذا الموسم وذلك لاعتبارات شخصية.

ورد أحمد مجاهد على تصريحات أسامة حسني .. قائلا: «لا استوعب أن هناك شخصية مسؤولة يتحدث عن لجنة الحكام بهذا الشكل».

واضاف: «هذا بالتأكيد مجنون ومختل عقليا هو يقصد إشعال البلد نظرا لجماهيرية الفريق الذي يشجعه الملايين».

وواصل مجاهد: «في ظل وجود السوشيال ميديا، لن يقول نحن من قصر في بطولة الدوري بالعكس "بيستهبلوا" ويقولوا توجيه الدوري وهذا كلام عاري من الصحة».

وأتم: «هذا شئ من الجنون أن يصدقه أحد».