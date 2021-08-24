كشف أحد أعضاء البعثة المصرية القادمة من أفغانستان، تفاصيل الوضع في مطار كابول خلال الأسبوع الماضي، بعد سيطرة طالبان على الحكم.

وقال خلال لقائه مع هاني النحاس مراسل برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد «المشهد كان مخيفا في مطار كابول، كان هناك إطلاق نار كثيف، إضافة إلى انتشار قطاع الطرق».

وتابع «تلقينا تعليمات من السفارة المصرية بالعودة إلى مبنى السفارة، ثم جئنا إلى هنا بفضل توجيهات الرئيس السيسي وجهاز المخابرات العامة»، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت حاضرة في مشهد إعادة المصريين من أفغانستان.

