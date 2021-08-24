حاكم أمريكي: لاجئون أفغان يتوجهون إلى قاعدة نيوجيرسي العسكرية

قال حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الاثنين، إن "مجموعة كبيرة" من اللاجئين الأفغان سيأتون إلى نيوجيرسي كجزء من عملية الإجلاء التي ينفذها الجيش من ذلك البلد الذي تسيطر عليه حركة طالبان"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن ميرفي قوله في مؤتمر صحفي اليوم اليوم الاثنين في مدينة ترينتون إنه ليس لديه عدد دقيق لهؤلاء اللاجئين وعلم فقط أنهم سيصلون "قريبا" ..

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إنها ملتزمة بالموعد النهائي في 31 أغسطس لإكمال عملية الإجلاء من أفغانستان وسحب جميع القوات الأمريكية من مطار كابول.

وأوضح البنتاجون أن هناك 5800 جندي منتشرين حاليا في مطار كابول لتأمين عمليات الإجلاء.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح أمس الأحد إن الولايات المتحدة أجلت نحو 28 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي.