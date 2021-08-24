لجنة حماية الصحفيين تطالب مجموعة السبع بحماية الإعلاميين الأفغان

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طالبت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، الدول الأعضاء في مجموعة السبع بمعالجة قضية الصحفيين والعاملين الأفغان في مجال الإعلام.

وطلبت اللجنة، في رسالة بعثت بها للمجموعة وفق ما أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، حماية الصحفيين وإجلائهم؛ لأنهم يتعرضون لتهديدات شديدة بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، إنها انضمت إلى أكثر من 50 من منظمات المجتمع المدني لدعوة مجموعة الدول السبع إلى تحديد الأولويات واتخاذ إجراءات فورية لتوفير ملاذ آمن للصحفيين الأفغان.

وطالبت اللجنة الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين بتمديد إقامتهم إلى ما بعد الموعد النهائي في 31 أغسطس الجاري.

وأشارت "خامة برس" إلى أنه بحسب المعلومات، سجلت لجنة حماية الصحفيين ما يقرب من 400 صحفي بحاجة إلى الإجلاء، وتراجع آلاف الطلبات الإضافية.

وتستعد مجموعة الدول الصناعية الكبرى لعقد قمة افتراضية حول الوضع المتدهور في أفغانستان.