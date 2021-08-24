الفاو تعقد منتدى لقادة الدول الجزرية الصغيرة لدعم التنمية المستدامة نهاية أغسطس

تعقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، منتدى افتراضيًا لقادة الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ بهدف مساعدة أعضائها على استعادة زخمهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتولى المنظمة تنظيم المنتدى في نهاية الشهر الجاري من 30-31، مع حكومة فيجي التي تشترك في استضافته، كما سيشارك الاتحاد الدولي للاتصالات مع المنظمة في هذا الحدث.

وسينضمّ إلى رؤساء الدول والحكومات من 7 بلدان جزرية في المحيط الهادئ، ممثلون من الدول الجزرية الصغيرة النامية في أقاليم أفريقيا والأمريكيتين/البحر الكاريبي، إضافة إلى وزراء يشغلون مناصب حكومية رئيسية ذات صلة بالزراعة والأغذية والتغذية والبيئة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسيضطلعون بأدوار قيادية – إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وجهات أخرى.

ويكمن الهدف من وراء هذا المنتدى في دراسة الحلول التي يمكن تنفيذها ومحاكاتها والتي ستؤدي إلى إنتاج وتغذية وبيئة أفضل وحياة أفضل لشعوب الدول الجزرية الصغيرة النامية في كل مكان.

والجدير بالذكر أن معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، الصغيرة من حيث الحجم وعدد السكان، قد تأثرت بشدة من الناحية الاقتصادية، بالجائحة التي عصفت بالعالم، ولكنها تستمر أيضًا في التصدي لتحديات أخرى من قبيل الأشكال الثلاثية الأبعاد لسوء التغذية والمخاطر القصوى المتزايدة ذات الصلة بتغير المناخ.

وفي الوقت الذي كانت فيه لجائحة كوفيد-19 تداعيات طالت حياة الناس وسبل كسب عيشهم في بلدان عديدة في مختلف أنحاء العالم، فإن تبعاتها كانت شديدة على نحو خاص على الدول الجزرية الصغيرة النامية، فقد اضطرت بلدان عديدة تعتمد كثيرًا على السياحة إلى إغلاق حدودها، ممّا أدى إلى فقدان إيرادات تمس الحاجة إليها في حين فقد الأفراد والأسر دخلهم. وحتّى قبل تفشي الجائحة، كانت الدول الجزرية الصغيرة النامية، على وجه الخصوص، تواجه تحديات أخرى مثل الكوارث الطبيعية المتكررة، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والاعتماد على الزراعة الصغيرة النطاق، والواردات باهظة الثمن، وارتفاع معدل انتشار الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب وداء السكري من النوع 2. وشكّلت هذه العوامل كلّها حجرة عثرة أمام تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

ويتيح منتدى حلول الدول الجزرية الصغيرة النامية لقادة الحكومات والشركاء في التنمية والمزارعين وصيادي الأسماك والممارسين والقادة في مجال التنمية المجتمعية وأصحاب المشاريع والنساء والشباب فضاءً لمناقشة الحلول المحلية المنشأ والمستوردة ولمشاركتها والترويج لها وتشجيعها بغية تذليل التحديات الناشئة عن جائحة كوفيد-19، وعدة تحديات كانت موجودة قبل تفشي الجائحة. ويتمثل الهدف النهائي المنشود في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالزراعة والأغذية والتغذية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.