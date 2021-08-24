 روسيا تسجل 794 حالة وفاة و18833 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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روسيا تسجل 794 حالة وفاة و18833 إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 4:47 م

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 794 حالة وفاة و18833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و785374 إصابة.

وهذه هي المرة الأولى منذ 23 يونيو التي تتراجع فيها الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا إلى ما دون 19 ألفا.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 177614.

وسجلت البلاد 18636 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و53503.

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