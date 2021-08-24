فاكسيرا: قوة الأعراض الجانبية ليست دليلا على فعالية لقاح كورونا مقارنة بآخر

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح «فاكسيرا»، إن الشركة من المقرر أن تُصنع 40 مليون جرعة لقاح «سينوفاك» بنهاية العام الجاري، لافتة إلى أن هناك خطة لزيادة الكمية مستقبلًا.

وأضافت والي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتكثيف العملية الإنتاجية للقاحات كورونا.

وأشارت إلى أن اعتماد هيئة الدواء المصرية للقاح «سينوفاك» جاء بعد إجراء دراسات والتحليل والتقييم لها وعرضها على اللجان المختصة في كل المجالات، مؤكدة أن الهيئة أجازت استخدام اللقاح بعد التأكد من الأمان والفعالية.

وذكرت رئيس إدارة شركة «فاكسيرا»، أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا للتأكد من مأمونية وفعالية لقاح «سينوفاك»، مطمئنة المواطنين بأن اللقاح تمت تجربته على أعداد كبيرة من المواطنين في الصين.

ونفت وجود فرق في الجودة وفعالية المستحضر المنتج في مصر والموجود في الصين، متابعة: «اللقاح حاصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية وأجرينا مجموعة من الخطوات لضمان كفاءة ومأمونية المستحضر».

وعن سبب عدم تعرض البعض لآثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا، أوضحت أن الأمر يعتمد على مدى التفاعل من الجهاز المناعي، مشيرة إلى أن قوة الأعراض الجانبية ليست دليلًا على فعالية لقاح مقارنة بالآخر.