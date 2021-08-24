الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا يتصدرون استطلاعا للرأي قبل شهر على الانتخابات العامة

قبل نحو شهر على الانتخابات العامة الألمانية، تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على كتلة يمين الوسط، (التحالف المسيحي) المنتمية إليها المستشارة أنجيلا ميركل، بحسب نتائج استطلاع قد يسبب المزيد من الذعر بين حملة المحافظين.

وفي الاستطلاع الذي نُشر اليوم الثلاثاء، والذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية، حصل الاشتراكيون على 23%، متفوقين على التحالف المسيحي، الذي حصل على 22%.

وارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بذلك بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، والذي أظهر تقدمه على حزب الخضر ليحل حينها في المرتبة الثانية.

وفي المقابل، انهار تقدم التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الماضية، ما زاد الضغط على مرشح الحزب لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، والذي يأمل أن يخلف ميركل في منصبها.

وهذه هي المرة الأولى منذ 15 عاما التي يتفوق فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي على التحالف المسيحي في استطلاع للرأي. ويعد ذلك أمرا مثيرا للإعجاب بالنظر إلى البداية السيئة للغاية للاشتراكيين في الحملة، عندما تم شطبهم إلى حد كبير كقوة سياسية مهمة من قبل بعض المراقبين.

وبحسب معهد "فورسا"، فإن نتيجة الكتلة المحافظة كانت الأسوأ على الإطلاق في الاستطلاعات التي أجراها المعهد.

وتراجعت شعبية حزب الخضر بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 18%، ليحتل بذلك المركز الثالث.

واستقرت شعبية الحزب الديمقراطي الحر، المؤيد لرجال الأعمال، عند 12%، وكذلك حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عند 10%، وحزب اليسار عند 6%.



