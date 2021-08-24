باكستان: لن يُسمح لمن لم يحصلوا على اللقاح كاملا باستخدام وسائل النقل العام اعتبارا من 15 أكتوبر

قال وزير التخطيط الاتحادي بباكستان أسد عمر، اليوم الثلاثاء، إن هؤلاء الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كاملا، لن يُسمح لهم باستخدام وسائل النقل العام اعتبارا من 15 من أكتوبر المقبل.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية عن أسد عمر، رئيس المركز الوطني للقيادة والعمليات، المعني بالاشراف على مكافحة فيروس كورونا في باكستان، قوله في مؤتمر لوسائل الإعلام، إنه لن يُسمح للمعلمين والعاملين في المدارس، بممارسة عملهم بعد يوم 15 أكتوبر، إذا لم يحصلوا على اللقاح.

وقال إنه قد تم الإعلان عن أن اللقاح سوف يكون إلزاميا من أجل القيام برحلات السفر الجوي بعد يوم 30 من سبتمبر المقبل، بينما يجب على العاملين في المدارس أخذ جرعاتهم قبل ذلك الموعد.