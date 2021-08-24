الأردن وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون بين جهازي الأمن العام في البلدين

بحث مدير الأمن العام الأردني اللواء الركن حسين الحواتمة، مع سفيرة بريطانيا لدى الأردن بريدجيت بريند، سبل تعزيز التعاون بين جهازي الأمن العام في البلدين.

وأكد مدير الأمن الأردني، خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الأردنية البريطانية، التي عزز دعائمها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى مدى التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن العام الأردني وأجهزة إنفاذ القانون في بريطانيا، خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

وأوضح أن مديرية الأمن العام تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية القائمة على مبادئ العدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وتوظيف العلم والمعرفة، وبناء الشراكات التدريبية الفاعلة.

من جهتها، أشادت سفيرة بريطانيا، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام الأردني ودورها الأمني والإنساني الهام الذي رسخته عملية الدمج والتطوير، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها، مؤكدة حرص بلادها على توطيد أواصر التعاون في مجال بناء القدرات الأمنية والشرطية، بما يسهم في خدمة البلدين.